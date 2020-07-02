Половину школьной еды в России выбрасывают

https://static.news.ru/photo/9b8481f2-bd0d-11ea-9521-fa163e074e61_660.jpg Аркадий Новиков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Половина приготавливаемой для школьников еды остаётся несъеденной и утилизируется. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что необходимо улучшить систему питания в учебных заведениях, чтобы дети ели.

Как отметила Попова, для решения этой проблемы в правительстве был создан штаб по организации горячего питания, а в ведомстве даже появился новый показатель — индекс несъедаемости.

По словам главы Роспотребнадзора, дети приходят в школу, государство тратит деньги, готовит им еду, а они совсем не едят. Для улучшения системы школьного питания она предложила пролоббировать участие ресторатора Аркадия Новикова.

Как заявил сам ресторатор, когда-то он хотел заниматься питанием в школах, но это очень большая ответственность.

Надо делать какие-то смузи, надо делать, чтобы, в первую очередь, детям было вкусно, чтобы они хотели съесть. Но это важно, чтобы было вкусно и полезно. А бывает, что полезно, а потом он не ест ничего, — сказал Новиков.

Как рассказала Попова в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия-24», уже сейчас меняются нормы питания детей в школах в зависимости от региона. В частности, для детей в Арктике, где по полгода ночь, детям рекомендовано получать больше витамина В.

Новиков в разное время работал шеф-поваром в Hard Rock Cafe, открытом Стасом Наминым на Арбате, а также создал более 30 ресторанных проектов, таких как «Маленькая Япония», Prime Star, «Суши Вёсла», Vogue café, «Галерея» и другие. В 2005 году Новиков стал ведущим реалити-шоу «Кандидат» на ТНТ, а с 2013 года работал в кулинарной передаче «МастерШеф» на СТС.

Как рассказала NEWS.ru уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, в вопросе горячего питания ошибки происходят из-за недобросовестности конкретного исполнителя, который «наживается на горячем питании для детей, работает на свой карман».