Раскрыт главный признак зависимости от алкоголя

Заместитель главы Минздрава Олег Салагай рассказал, что главный признак зависимости от спиртного — это отрицание самого факта непреодолимой тяги к употреблению алкогольных напитков. Его слова приводит Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, эксперты в области медицины называют этот признак «анозогнозия».

Вы говорите с человеком, который курит долго, и вы понимаете по признакам, что он зависим. Вы спросите его: «А чё ты куришь? Бросил бы». А он скажет: «Захочу — брошу», — объяснил эксперт.

Люди, имеющие проблемы с алкоголем, всегда отвечают похожим образом. Врач подчеркнул, что каждый должен себя слышать и понимать собственные проблемы, а не делать вид, что их не существует.

В прошлом году в России резко увеличилось количество «алкогольных смертей». От причин, связанных с употреблением горячительного, умерло 50 435 человек, для сравнения: в 2019 году этот показатель составлял 47 427 человек, сообщили в Росстате. При этом в позапрошлом году было зафиксировано снижение смертности от алкоголя почти на 2% по сравнению с 2018-м.