Путин прокомментировал планы заменить очное образование дистанционным

https://static.news.ru/photo/9a976c40-bd31-11ea-83f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин опроверг слухи о планах заменить очное обучение дистанционным. По его словам, таких планов пока нет.

Не может, естественно, обычный способ получения знаний, естественный процесс в этой сфере полностью быть подменён дистанционным обучением, здесь чрезвычайно важно прямое общение, личное общение преподавателя и ученика, студента, школьника, — цитирует российского лидера ТАСС.

Ранее Путин поручил Минобразования до 1 ноября представить идеи по совершенствованию дистанционного образования, сохранив традиционное обучение. В свою очередь глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что онлайн-технологии не способны полностью заменить очное обучение в школе. Однако их можно использовать для образования.

Вопрос перехода на дистанционное обучение вызвала бурное обсуждения в соцсетях. 26 июня Минпросвещения опубликовало постановление правительства, в котором сказано, что в ряде регионов с 1 сентября планируется запустить эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды в школах и колледжах. Речь в документе идёт о разработке, апробации и внедрении новых образовательных технологий. В пояснительной записке сказано, что целью являются создание и апробация цифровой образовательной среды, а также обеспечение возможности её постоянного использования.

Эксперимент будет проводиться с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2022 года. В образовательных учреждениях, которые перейдут на «дистанционку», проведут высокоскоростной Интернет (не менее 50 Мб/с в сёлах и 100 Мб/с в городах). Также их оснастят компьютерами и необходимым программным обеспечением.

Ранее Владимир Путин назвал все слухи о переходе на онлайн-образование провокациями. Глава государства подчеркнул, что онлайн-обучение не заменит традиционное, которое «воспитывает и формирует личность», писал NEWS.ru.