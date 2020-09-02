Путин: преступлениям нацистов нет ни оправдания, ни прощения

https://static.news.ru/photo/aed95502-edb9-11ea-a918-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Look/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «чудовищным преступлениям», совершённым нацистами в годы Второй мировой войны, «нет и не может быть ни оправдания, ни прощения».

Об этом он написал в приветственной телеграмме, направленной организаторам, участникам и гостям интернет-проекта «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Документ опубликован на сайте Кремля. По словам российского лидера, этот проект представляет особую ценность, так как призван хранить историческую правду о «самой жестокой войне XX столетия».

Путин напомнил, что жертвами нацистов стали миллионы людей, которых расстреляли, замучили в концлагерях или заморили голодом.

Этим чудовищным преступлениям, которым была дана однозначная оценка Международным военным трибуналом, нет и не может быть ни оправдания, ни прощения. Они не имеют срока давности, — заявил он.

По словам президента, нынешние и будущие поколения обязаны понимать, к каким последствиям может привести попустительство национализму, ксенофобии и политике порабощения, а также «бережно хранить историческую правду» о случившейся в XX веке трагедии.

Ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сообщил президенту России Владимиру Путину, что Китай готов вместе с РФ защищать результаты Второй мировой войны, писал NEWS.ru.