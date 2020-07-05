Путин поздравил с праздником работников морского и речного флота

https://static.news.ru/photo/90fbb6b2-bea5-11ea-a8f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником. Глава государства отметил особую роль этой отрасли в жизни страны.

По его словам, водный транспорт способствовал освоению территорий, укреплению межрегиональных и международных связей, а также оказывает влияние на развитие экономики и социальной сферы.

Многие поколения ваших предшественников — моряков и речников — всегда трудились с полной самоотдачей, понимали исключительную важность своей работы, — сказано в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В связи с 75-летним юбилеем Победы Путин также выразил «самые тёплые слова благодарности в адрес ветеранов, которые во время Великой Отечественной войны в сложнейших условиях надёжно обеспечивали нужды фронта, эвакуацию людей и предприятий».

Президент отметил, что ему отрадно знать об искреннем и уважительном отношении работников отрасли к сложившимся традициям, а также о стремлении эффективно решать поставленные задачи. Главные из них, по словам главы государства, это развитие внутреннего водного транспорта, Северного морского пути и других маршрутов, модернизация портовой инфраструктуры и строительство современного флота.

День работников морского и речного флота является профессиональным праздником работников транспортного флота России, а также судоремонтников и других специалистов этой отрасли. В России его ежегодно отмечают с 1981 года в первое воскресенье июля. Учреждён праздник указом Президиума Верховного совета СССР «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года.

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