Путин поприветствовал возвращение системы образования к привычной работе

https://static.news.ru/photo/3a7fc400-ec3f-11ea-aeb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин назвал большим событием и большой радостью возвращение системы образования в привычное русло. Об этом он заявил во время всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сейчас школа, вся система образования возвращаются к привычной работе, звонкам, переменам, живому, непосредственному общению учеников и друг с другом, и с преподавателями, учителями. Такое возвращение, безусловно, для всех — это большое событие и большая радость, — цитирует ТАСС Путина.

Президент также поздравил всех студентов и школьников с началом учебного года и пожелал им успехов.

Все вы почувствовали, как сильно скучаете по школе, обычным, а не только дистанционным урокам, — сказал Путин, напомнив о пандемии, вынудившей учащихся в конце прошлого учебного года перейти на дистанционное обучение.

Президент обратился к школьникам с просьбой соблюдать все сохраняющиеся ограничения, чтобы защитить своё здоровье.

Как писал NEWS.ru, нет испытания трагичнее, чем Великая Отечественная война, подвиг народа во время войны никогда не должен быть забыт, заявил Владимир Путин во время этого же открытого урока. Он подчеркнул, что война ломает судьбы и не щадит никого, а также отнимает будущее. В открытом онлайн-уроке приняли участие школьники старших классов всех образовательных учреждений России. Среди них школьники из Москвы, Кировской, Кемеровской, Владимирской, Рязанской, Липецкой, Московской, Новгородской, Курской, Калининградской, Новосибирской областей, а также Крыма, Карелии, Чувашии, Камчатского и Краснодарского краёв.