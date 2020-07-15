Общество

Путин дал оценку качеству таможни в России

14:35, 15 июля 2020
Владимир Путин и Владимир Булавин Владимир Путин и Владимир Булавин Фото: kremlin.ru

Качество российской таможни меняется, первые шаги сделаны в правильном направлении, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным.

При этом глава государства отметил, что до 2030 года необходимо сделать ещё больше.

Очень рассчитываю на результаты работы, — отметил он, пожелав Булавину удачи.

В ответ глава ФТС пообещал «стараться», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее источник в финансово-экономическом блоке российского правительства сообщил, что таможенные проверки, которые были приостановлены до 2021 года из-за пандемии коронавируса, могут возобновиться с 1 августа. По его словам, подготовленный Минфином проект постановления уже отправлен на согласование в Министерство финансов.

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