Путин дал оценку качеству таможни в России

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Председатель правительства Михаил Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России. По его словам, расслабляться сейчас нельзя.

Он заявил, что обстановка в стране улучшается и пик заболеваемости пройден, передаёт ТАСС. При этом власти продолжат практику массового тестирования граждан, а до 1 мая 2021 года государственным и муниципальным...