Путин дал оценку качеству таможни в России

Качество российской таможни меняется, первые шаги сделаны в правильном направлении, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным.
При этом глава государства отметил, что до 2030 года необходимо сделать ещё больше.
Очень рассчитываю на результаты работы, — отметил он, пожелав Булавину удачи.
В ответ глава ФТС пообещал «стараться»,
Как писал NEWS.ru, ранее источник в финансово-экономическом блоке российского правительства сообщил, что таможенные проверки, которые были приостановлены до 2021 года из-за пандемии коронавируса, могут возобновиться с 1 августа. По его словам, подготовленный Минфином проект постановления уже отправлен на согласование в Министерство финансов.
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