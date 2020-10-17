Пушков: Турция хочет стать крупным экспортёром газа

https://static.news.ru/photo/b72389ec-109d-11eb-ab7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что Турция хочет стать европейской и ближневосточной газовой державой.

Таким образом он прокомментировал заявление президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган о найденном газе в Чёрном море. По мнению Пушкова, амбиции Анкары распространяются и на Средиземное море, особенно после обнаружения огромных запасов газа на шельфе Египта, а также Израиля и Кипра.

Турция хочет превратиться в крупную газодобывающую и газоэкспортирующую державу, и вряд ли что-то ей сможет помешать, — цитирует его РИА Новости.

В 2020 году обострился конфликт за энергоресурсы между Грецией и Турцией. Анкара послала геологоразведочное судно Oruç Reis в сектор Восточного Средиземноморья, который Афины считают своей эксклюзивной экономической зоной.

Турция также подвергла жёсткой критике планы Греции увеличить в некоторых районах территориальные воды с 6 до 12 морских миль (примерно с 11,1 км до 22,2 км). По словам турецкого вице-президента Фуата Октая, подобные действия могут стать поводом для войны, писал NEWS.ru.