Психолог развеяла популярные мифы о подростках Психолог Гольдштейн: подростки далеко не всегда врут и ленятся

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Поведение детей в подростковом возрасте во многом зависит от отношений в семье, и большое количество мифов об этом периоде в жизни ребенка создается самими взрослыми, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» психолог Кира Гольдштейн. В частности, по ее словам, весьма распространено неверное мнение о том, что подростки становятся ленивыми и часто врут.

Лень <...> иногда прививается родителями («ничего не делай, я все сделаю за тебя»). А дети к этому очень быстро привыкают. Второй момент — в подростковый период у детей происходит переосмысление ценностей и ставится себе главный вопрос: «А зачем мне это нужно». И вот если ответ не находится, то тогда можно этого и не делать, — объяснила психолог.

То же самое касается и подростковой лжи, продолжила эксперт. По ее словам, ребенок будет врать независимо от возраста, если родители неспокойно реагируют на проблемные ситуации, критикуют ребенка в ответ на его рассказ, а также если в семье в отношении ребенка действуют разнообразные запреты.

Еще одним мифом, по словам психолога, является мнение, что современные подростки подвержены депрессивным состояниям. На самом деле в подростковом возрасте происходят гормональные изменения, возникают новые приоритеты, изменяются отношения внутри семьи — к таким испытаниям дети не всегда оказываются готовы.

Апатичное состояние, отсутствие мотивации, нежелание что-либо делать не означает депрессию. Важно понимать и различать эти понятия. Самое главное — помочь вашему подростку найти в этот период интересы, вовлеченность в какое-либо дело, чтобы избежать подобных состояний, — посоветовала Гольдштейн.

Также, по ее словам, мнение о том, что подросток не в состоянии принимать взрослые осознанные решения, верно лишь в случае, если его этому никто никогда не учил. Напротив, если ребенок будет ощущать поддержку и одобрение родителей на самостоятельные действия, он будет готов принимать ответственные решения. Необходимо прививать ему такие навыки, как целеустремленность, твердость характера, умение видеть цель и идти к ней, резюмировала специалист.

Ранее семейный психолог Ольга Романив посоветовала не заставлять ребенка всегда делиться своими игрушками. По словам специалиста, во взрослом возрасте такие дети чаще попадают в созависимые отношения и не видят, где начинаются чужие личные границы.