Психолог объяснила, почему бывает трудно построить отношения Психолог Сухова: завышенные ожидания и негативный опыт мешают создать отношения

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В современном обществе людям становится все сложнее построить личную жизнь, этому мешают в том числе завышенные ожидания в отношении потенциального партнера или предыдущий негативный опыт, рассказала в беседе с aif.ru психолог Анна Сухова. По ее словам, выйти из состояния одиночества также бывает трудно из-за финансовых проблем, недоверия к другим людям и даже просто из-за нехватки времени.

Как пояснила специалист, при завышенных ожиданиях созданный образ зачастую оказывается просто нереальным. Кроме того, некоторые люди выбирают партнера, основываясь на предыдущем травматичном опыте, и чем хуже с человеком обращались раньше, тем выше у него требования к следующему партнеру, и в результате он остается один.

Кроме того, проблемой является и сравнение, продолжила эксперт. В этом случае человек психологически еще не завершил прошлые неудачные отношения и постоянно сравнивает потенциального партнера с бывшим. Такой подход является бесперспективным, подчеркнула психолог.

Также можно надолго остаться в одиночестве, если руководствоваться негативными убеждениями типа «все мужчины такие», «нормальных женщин нет», «всем нужны только деньги», «все изменяют» и так далее.

Камнем преткновения может стать и поиск партнера лишь по уровню его доходов. В этом случае комфортные отношения возможны лишь тогда, когда оба в паре совпадают по ценностям и убеждениям, отметила Сухова.

Кроме того, причиной одиночества может стать и элементарное неумение общаться и разрешать конфликты, добавила психолог. Также это может быть боязнь открыться, которая создает своеобразную эмоциональную стену, что также затрудняет построение здоровых личных отношений.

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