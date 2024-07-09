Психолог объяснила, как избежать конфликтов во время семейного отдыха Психолог Дугенцова: планируя отдых, нужно учитывать интересы всех членов семьи

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Обсуждение планов и желаний всех членов семьи поможет избежать конфликтов во время отдыха, отметила психолог Дарья Дугенцова. В беседе с NEWS.ru специалист обратила внимание, что важно находить компромиссы.

Для того чтобы избежать конфликтов во время отпуска, семье необходимо обсудить все варианты и прийти к компромиссу, который устраивал бы всех. Для этого нужно заранее обговорить все детали отдыха и только потом заниматься вопросами организации, — уточнила психолог.

Дугенцова посоветовала заранее составлять планы развлечений, чтобы каждый из членов семьи смог посетить то место, куда ему больше всего хочется. Она указала, что одним людям необходим активный отдых, а другим, напротив, важно посидеть в тишине. Эти нюансы тоже важно учитывать.

Это нормально, и из-за этого не нужно обижаться друг на друга. Необходимо выделить каждому личное пространство, то есть не нужно настаивать, чтобы все члены семьи были постоянно вместе, — сказала эксперт.

Она добавила, что конфликты неизбежны в любой семье, но главное — всегда прислушиваться друг к другу и быть готовым к диалогу. Обиды должны уступить место прямому обсуждению проблем, резюмировала Дугенцова.

Ранее психолог Юлия Романова рассказала, что поиск компромиссов помогает и в сохранении супружеских отношений. По ее словам, также нужны конкретные действия и постоянный диалог между супругами. Психолог отметила, что при этом нельзя забывать про собственные потребности, иначе отношения начнут разрушаться.