Психолог объяснила, как бороться с вредными привычками детей Психолог Наумова: родителям нельзя пугать детей из-за вредных привычек

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Родителям ни в коим случае нельзя пугать детей из-за вредных привычек, важно обращать внимание ребенка на наличие подобной проблемы, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. Она посоветовала вместе сходить к специалисту. Наумова отметила, что некоторые вредные привычки, в частности грызение ногтей, говорят о тревожности ребенка. Как правило, это происходит из-за жесткого обращения с ним, а родителям стоит пересмотреть свое поведение.

В таких случаях хорошо отвести ребенка к психологу, который еще и родителям подскажет, на что обратить внимание. Иногда проблема кроется в отношениях с родителями, иногда это предвестник какого-то заболевания или личностное восприятие, когда что-то испугало ребенка и стало причиной такого поведения, — отметила Наумова.

Если нет возможности сходить к специалисту, родители сами могут поддержать ребенка и рассказать, что и они в детстве совершали подобное.

Спокойно даем ребенку осознать, что все в порядке, такое бывает, и помогаем найти пути, как избавиться от вредной привычки, — добавила психолог.

Ранее Наумова рассказала, что родителям важно изменить свой стиль поведения в отношениях с подростком, чтобы не допускать конфликтных ситуаций, им ни в коем случае нельзя критиковать и ставить ультиматумы. По ее словам, взрослые часто забывают, что к подростку нужно относиться не как к ребенку, но при этом важно проявлять понимание, сочувствие и принятие.