Психолог назвала причину стремления молодёжи жить вне брака

https://static.news.ru/photo/3ee72c8c-c696-11ea-a59e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Психолог Аннета Орлова прокомментировала сообщение Росстата о том, что россияне стали на 40,5% реже оформлять отношения в ЗАГСе.

По её словам, среди молодёжи появилась тенденция к нарциссизму — люди откладывают женитьбу из-за желания в первую очередь устроить собственную жизнь.

Мы живём в нарциссической культуре потребления. Сейчас молодые люди ориентированы на показное обладание материальными благами. Отложенный брак сегодня становится распространённым явлением. У нас линкуется с темой нарциссического общества, — пояснила она.

Психолог отметила, что обществу регулярно доказывают, что необходимо потреблять как можно больше, и «чем больше ты потребляешь услуг, тем ты круче».

Кроме того, уточнила Орлова, идёт пропаганда гедонистического образа жизни. По её мнению, сейчас люди «черпают смыслы через удовольствие», однако, если эта стратегия становится чрезмерной, человек начинает страдать от депрессии.

То есть зачем мне создавать семью? Если у меня будет семья, я должен её содержать. Зачем мне рано вступать в брак? — подчеркнула психолог.

Она добавила, что сейчас молодые люди стремятся больше путешествовать, получать все возможные эмоции, а также не останавливаться на одном партнёре, предпочитая «отдать секс на аутсорс и иметь разнообразие».

Орлова с сожалением отметила, что такие тенденции приводит к тому, что происходит подмена ценностей, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Как писал NEWS.ru, ранее главный внештатный психолог Минздрава РФ, декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Зинченко прокомментировал итоги опроса ВЦИОМ, которые показали, что более половины представителей российской молодёжи в первую очередь стремятся к материальному благополучию. Эксперт предположил, что чаще всего начало семейной жизни откладывают опрошенные в возрасте от 18 до 30 лет.