Прихожанам отца Сергия назвали условия зачисления детей в гимназию

https://static.news.ru/photo/d4d0d8b4-e6e0-11ea-8e89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прихожанам захваченного схимонахом Сергием Среднеуральского монастыря необходимо выбрать новый приход и предоставить справку о том, что они не принимают участия в проводимых клириком служениях, для зачисления в Свято-Симеоновскую православную гимназию в Екатеринбурге.

По данным пресс-службы епархии, воспитанники монастыря могут продолжить обучение по очной форме на безвозмездной основе. В настоящее время несколько семей уже собирают документы для зачисления.

В справке родители письменно свидетельствуют, что их дети не будут принимать участия в незаконной литургической жизни в Среднеуральском женском монастыре, — отметил духовный попечитель Свято-Симеоновской православной гимназии иерей Сергий Никитин.

С 2013 года воспитанники Среднеуральского монастыря обучались по семейной форме и были прикреплены для прохождения промежуточной и итоговой аттестации к гимназии. После захвата монастыря Сергием епархия заявила, что дети не могут посещать занятия, так как педагоги ушли, а у самой школы при обители нет гослицензии. Сейчас в гимназии учатся 12 детей, родители которых — прихожане Среднеуральского монастыря, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отлучил от Церкви участников служений, которые проводил лишённый сана опальный схимонах Сергий (Николай Романов). Глава епархии счёл, что прошло достаточно времени, чтобы определиться, что для каждого из этих людей важнее — Церковь или обаяние личности бывшего схиигумена.

Отец Сергий — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время испанки. Патриарха Кирилла он назвал гонителем христианской веры.

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня забаррикадировался в нём. На защиту обители поспешили казаки и другие священнослужители, а также ряд известных личностей.