«Чистый бизнес»: Ионов о требовании признать The Bell иноагентом

Работа издания The Bell не имеет ничего общего с журналистикой, а является чистым бизнес-проектом его основательницы Елизаветы Осетинской, заявил NEWS.ru российский правозащитник Александр Ионов. По его словам, данное СМИ финансируется в то числе «истеблишментом» США.

Осетинская им сказала: «Ребята, платите мне деньги за те материалы, которые я буду выпускать». Я не комментирую их расследования. С некоторыми я ознакомился, сам давал интервью The Bell, но меня волнует именно подход так называемых журналистов. Если они считают себя таковыми, то пусть соблюдают нормы этики. Как врач или кто-то ещё. Это не интересы, связанные с журналистикой. Просто им не нравится, что на их простые схемы обратили внимание, — заявил спикер.

Общественник подчеркнул, что, по его словам, «ничего подозрительного» в работе The Bell нет, а есть группа элит, получающая иностранное финансирование и выполняющая указания из США или стран Евросоюза (ЕС). По его словам, «согласно форме 990», Investigative Studios Inc. каждый год направляет Осетинской $132 тысячи целевого финансирования. Сама компания, по его мнению, получает деньги от государства и распределяет по другим организациям.

Сейчас поднялся резонанс, ряд СМИ требуют обнулить список иноагентов и поправить закон. Но никто из [организаций, признанных иноагентом] во время открытой дискуссии или в суде не доказал обратное — что они не получали деньги американских или британских налогоплательщиков через ряд общественных организаций, что мы и выяснили. Эти странные расследователи думают, что кроме них такой деятельностью никто не занимается, — добавил Ионов.

Собеседник отметил, что профессиональные пути создателя «Проекта»* Романа Баданина**, главреда «Важных историй»*** Романа Анина**** и Елизаветы Осетинской очень похожи. По его словам, все трое учились в Стэнфордском университете, окончили там курсы, «общались с нужными людьми», а позже создали свои организации в США и получили «целевое финансирование, как под копирку».

Объединение журналистов-расследователей «Центр исследования коррупции и организованной преступности» (OCCRP) так действует не только с коллегами в РФ, но и с организациями в 55 странах, по их заверению. Та же «Медуза», признанная в России иноагентом, не может объяснить, почему у Анина и «Медузы» один и тот же член совета директоров, работающий также официальным казначеем в управляющей компании OCCRP в США, — добавил Ионов.

Правозащитник считает, что жалуясь на признание иноагентом, подобные СМИ прикрываются свободой слова, а фактически стараются сохранить свою бизнес-возможности.

В России можно создать успешные медиа-проекты и жить на средства от рекламы или донаты подписчиков, читателей. Когда мы смотрели отчётность разных организаций, признанных в России иноагентами, мы видели, что пожертвования от пользователей не превышают 5% от общего бюджета. За такие деньги они не станут мучиться и что-то снимать, — заявил Ионов.

Александр Ионов — основатель «Антиглобалистского движения» и сторонник «Антимайдана». После его жалоб Минюст включил в реестр иноагентов издания «Медуза» и «Важные истории».

* Издатель «Проекта», американская НПО Project Media признана российскими властями нежелательной организацией.

** Роман Баданин признан российскими властями СМИ-иноагентом.

*** «Важные истории» признаны в России СМИ-иноагентом.

**** Роман Анин признан в России СМИ-иноагентом.

Ранее российские СМИ обратились к властям с требованием перестать включать СМИ и журналистов в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций, отменить соответствующие законы, начать расследовать инциденты с избиениями, прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов, а также соблюдать законодательство. По мнению журналистов, речь идёт об уничтожении негосударственных СМИ и давлении на отдельных журналистов, сведения которых ведомства уже почти не стремятся опровергать.