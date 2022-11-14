Пострадавшая при теракте в Стамбуле россиянка находится в больнице В Генконсульстве РФ сообщили о госпитализации россиянки, пострадавшей при взрыве в Стамбуле

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пострадавшая при теракте в Стамбуле россиянка доставлена в больницу, заявили в Генконсульстве РФ. Ранее сообщалось, что при взрыве пострадали три россиянина. Двум из них госпитализация не потребовалась, отмечается на странице консульства в соцсети «ВКонтакте».

В отношении двоих российских граждан, пострадавших в результате взрыва в Стамбуле, госпитализация не потребовалась. Третья пострадавшая в настоящее время проходит лечение в одной из стамбульских клиник, — говорится в сообщении.

Мощный взрыв произошел на оживленной улице Истикляль в районе Бейоглу в центре турецкой столицы 13 ноября в 16:20 по местному времени (совпадает с московским). В Минюсте страны расценили произошедшее как теракт. В результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 пострадал.

Президент России Владимир Путин выразил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с терактом на туристической улице Стамбула.

Также свои соболезнования выразили США, однако Турция отказалась их принимать. Глава МВД Сулейман Сойлу заявил, что турецкие власти знают, откуда координировалось нападение и «что это было за послание».