Политолог раскрыл, что означает грузинский «второй фронт» против России Политолог Капанадзе: никакого «второго фронта» Грузии против России в угоду Украине и Западу не будет

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Никакого референдума по поводу «второго фронта» против России Тбилиси проводить не станет, пока у власти в республике партия «Грузинская мечта», заявил NEWS.ru политолог Васо Капанадзе, комментируя соответствующее заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кохабидзе. Эксперт отметил, что «второй фронт» подразумевает желание украинских и части западных политиков военного противостояния Тбилиси с Москвой «с целью восстановления территориальной целостности Грузии».

Никакого референдума не будет и так называемого «второго фронта» тоже, пока у власти «Грузинская мечта». Под открытием «второго фронта» подразумевается то, что украинские и часть западных политиков толкают Грузию к военному противостоянию с Россией, с целью восстановления территориальной целостности Грузии. Но эти вопросы должны решаться мирными методами, исходя из интересов людей, которые сейчас живут и тех, которые раньше проживали в Абхазии и Южной Осетии, — подчеркнул Капанадзе.

По его словам, данный вопрос необходимо решать «вместе с представителями де-факто лидеров этих частично признанных республик и с представителями России», а также приложить соответствующие усилия для возвращения «десятков тысяч беженцев в родные края».

Рано или поздно справедливость в этом плане должна быть восстановлена, что положительным образом скажется на улучшении российско-грузинских отношений, — подытожил Капанадзе.

Власти Грузии в результате призывов украинских представителей открыть «второй фронт» против России заявили о готовности провести референдум по данной теме, ранее сообщил Кохабидзе. Он подчеркнул, что официальный Тбилиси не поддерживает подобную идею, но там готовы выслушать мнение народа.

Ранее советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что бойцы ВСУ будут убивать белорусских военных с «особой злобой», если Белоруссия решит участвовать в спецоперации на стороне России. Он добавил, что Киев «не выдержит предательский удар». Он при этом назвал белорусов «братьями».