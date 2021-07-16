Полицейские станут ловить угонщиков с помощью системы «Паутина»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:26, 17 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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МВД России намерено до конца 2021 года по всей стране внедрить в своих подразделениях систему «Паутина». Она предназначена для предупреждения и раскрытия преступлений, в том числе для выявления угнанных автомобилей, сообщает ТАСС.
Внедрение специального программного обеспечения «Паутина» на территории РФ планируется до конца текущего года, — цитирует ведомство агентство.
В МВД пояснили, что сервис «Паутина» позволит также выявлять административные правонарушения, зафиксированные дорожными камерами, находить автомобили, водители которых скрылись с мест ДТП.
Также «Паутина» позволит автоматизировать деятельность подразделений Госавтоинспекции по оформлению административных правонарушений.
Ранее стало известно, что система «Паутина» начала работу на территории ЦФО. По мнению автоэксперта Дмитрия Славнова, система будет полезна не только МВД, но и автовладельцам. Что касается штрафов, то преимущество «Паутины» в том, что она позволяет получить фото не только с места нарушения ПДД, но и со всего пути следования автомобиля.