Полицейские станут ловить угонщиков с помощью системы «Паутина»

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Жара до 40 градусов прогнозируется в Ростовской области и на Кубани до середины следующей недели. В Крыму воздух также будет прогреваться до 33–35 градусов тепла, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

На Кубани, предгорные районы, воздух будет прогреваться днём до 39, местами до 40 градусов. Это касается и Приазовья, то есть юга и юго-востока Ростовской области, — заявил специалист. Аномальная жара...