Показатель интеллекта: 75% российских детей посещают кружки вне школы

Специалисты Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) провели исследование среди школьников в возрасте от 6 до 13 лет. Они проанализировали вовлечённость детей в дополнительные занятия вне школы за 2015–2019 годы (документ есть в распоряжении NEWS.ru). В итоге удалось выяснить, что в свободное от учёбы время посещение различных кружков и секций остаётся стабильно высоким — 75%. Но несмотря на это, в сёлах отмечается негативная динамика среди занимающихся внеурочным досугом. Каким направлениям отдают предпочтение родители, насколько на самом деле доступны дополнительные кружки для детей и как этот показатель разоблачает российскую образовательную политику, разбирался NEWS.ru.

Интерес в цифрах

Высокий показатель вовлечённости детей в дополнительное образование эксперты изучили детально. Так, оказалось, что большинство родителей отдают предпочтение традиционным видам детских кружков — творческим и спортивным секциям. Интересен и тот факт, что девочки чуть больше вовлечены во внешкольную образовательную активность, чем мальчики (80% против 70%). Наиболее востребованы в сфере творчества оказались уроки музыки и рисования (33%), посещение танцевальных студий и театральных кружков (20%). Среди спортивных секций более популярными стали игровые виды спорта. На такие занятия ходят 28% школьников в возрасте 6–13 лет. Лёгкой атлетикой, катанием на лыжах или коньках занимаются 14% детей, разными видами борьбы — 11%.

В пропорциональном соотношении девочки гораздо чаще ходят на творческие занятия (64% против 26% среди мальчиков). А вот спортивные секции, наоборот, больше выбирают родители мальчиков (51% против 33%). По расчётам экспертов, исключение составляют такие виды спорта, как лёгкая атлетика, лыжи и коньки. Уровень вовлечённости мальчиков и девочек здесь примерно одинаковый — 12 и 16%. На выбор занятий также оказывает влияние возраст ребёнка, считают в ВШЭ. Среди детей в возрасте 9 лет и старше значительно больше тех, кто занимается иностранным языком вне школы (19% против 12% среди детей в возрасте 6–8 лет), а посещение занятий по рисованию и музыке, наоборот, ниже (31% против 39%).

Несмотря на общую стабильность показателей посещения детьми кружков дополнительного образования, прослеживается тенденция к снижению вовлечённости детей, проживающих за пределами областных центров, в кружки по отдельным направлениям. В сёлах и посёлках городского типа в творческие кружки она снизилась за 2015–2019 годы с 44 до 36%, в кружки технического и прикладного творчества, компьютерных технологий — с 14 до 9%. В городах, не являющихся областными центрами, посещение детьми занятий технического и прикладного творчества, компьютерных технологий уменьшилось с 17 до 11%. Кроме того, до 2018 года наблюдался тренд на сокращение посещения творческих кружков, — указано в документе.

pixabay.com

Почва для размышлений

Из общей картины исследований специалисты сделали вывод, что интерес школьников в возрасте 6–13 лет к дополнительному образованию и культурно-просветительскому досугу схож со статистикой, наблюдаемой у взрослых. По мнению экспертов, дети с более высокой успеваемостью в школе больше вовлечены в допзанятия. Среди взрослых отмечается взаимосвязь между активностью участия в образовательных практиках и уровнем трудовой квалификации, человеческого капитала в целом. Во-вторых, дети, проживающие в регионах, имеют меньший выбор в дополнительном образовании. Среди взрослого населения подобная тенденция также усиливается.

Это свидетельствует о том, что сложившаяся система образования, в том числе дополнительного, не справляется с задачей формирования у детей познавательной мотивации, потребности в саморазвитии и восприятия образования в качестве социального лифта, — заключают исследователи.

С тем, что во многих регионах сейчас существует проблема с бесплатными кружками, согласился и председатель общественной организации «Московский городской родительский комитет» Руслан Ткаченко. Эксперт в сфере образования отметил, что такие дополнительные занятия в сёлах есть, но дети действительно мало в них вовлечены. Дело в том, что у школьников почти нет выбора, а у самих педагогов — возможностей.

На данный момент нет обязательств на федеральном уровне и финансирования, которые бы касались дополнительных занятий школьников. Поэтому если не брать во внимание крупные города — Москву и Санкт-Петербург, то во всех остальных идёт резкое сокращение качества и доступности бесплатных кружков. Интерес к этому есть, но реальных возможностей мало. Сейчас плачевное состояние с дополнительным образованием на местах. Поэтому создавать условия для детей и вовлекать их в подобную активность необходимо. Руслан Ткаченко председатель общественной организации «Московский городской родительский комитет», эксперт в сфере образования председатель общественной организации «Московский городской родительский комитет», эксперт в сфере образования

Несколько корней проблемы

По словам специалиста, платные альтернативы часто недоступны россиянам. Даже если стоимость кружка остаётся бюджетной, прибавь к ней затраты на необходимые для полноценных занятий материалы, инвентарь — ценник выйдет приличный. С учётом размера средней зарплаты россиян — это часто неподъёмные деньги, заключил спикер.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сразу несколько причин того, почему в сельской местности интерес детей к дополнительному образованию продолжает снижаться, NEWS.ru озвучил первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Олег Смолин. По словам эксперта, к сожалению, в России уже давно подобная внеурочная занятость детей всё меньше реализовывается на бесплатной основе.

Результаты этой статистики нуждаются в дополнительном изучении. Но различные исследования показывают, что в России всё большая часть дополнительного образования становится платной. Надо понимать, что в сёлах доходы ниже, чем в среднем по стране, а доля бедных там выше. Во-вторых, в 2020 году, согласно указу президента от 2012 года, у нас должны были быть вовлечены в систему дополнительного образования 75% детей, так оно и выходит. Но при этом половина детей должна была его получать за счёт федерального бюджета. Выяснить, сколько детей сейчас получают допобразование таким способом, не удалось. В профильных ведомствах об этом вообще нет никакой информации. Насколько я понимаю, суммы, которые на это выделили, ничтожны. Олег Смолин первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке

Специалист подчеркнул, что именно между этим указом президента и снижением вовлечённости сельских детей в дополнительное образование есть прямая связь. По словам спикера, негативно влияет и уменьшение количества школ в сёлах. Ведь, как правило, при них организовывают подобные занятия для школьников. Подводя итог, Олег Смолин сказал, что данные показатели — это симптом неблагополучия российской образовательной политики.