«Подскочила от звука»: очевидица о пытавшемся атаковать Москву дроне Жительница Подмосковья рассказала, что при попытке атаки дрона подскочила от громкого звука

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

Жительница СНТ «Две поляны» Марина Алексенко рассказала NEWS.ru, что в 03:23 утра услышала громкий звук, а через 20 минут сработала ПВО. Кроме того, женщина слышала еще несколько взрывов около 6 утра.

Дрон упал в СНТ «Две поляны», за Мараховкой. Подскочила от странного громкого звука сначала, в 03:23 утра. Через 20 минут сработала ПВО, ее звук знаю отчетливо, потом сильный раскатистый хлопок прозвучал. Еще слышала взрывы, но далеко, примерно в 6 утра, я так понимаю, в Москве, — рассказала Алексеенко.

28 июля в Минобороны заявили об уничтожении украинского беспилотника в Московской области. По данным ведомства, аппарат был сбит средствами противовоздушной обороны. Действия Киева в МО РФ охарактеризовали как попытку совершения террористического акта в Москве. В свою очередь мэр российской столицы Сергей Собянин отметил, что уничтожение беспилотника не привело к разрушениям.

Позже Telegram-канал SHOT опубликовал фото обломков беспилотника. Части сбитого дрона неопознанного типа лежали на проезжей части и дорожке из плитки.