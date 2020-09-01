Подросток в Кирове стал инвалидом из-за влажности в квартире

https://static.news.ru/photo/3b018d68-ec3b-11ea-bec5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

В Кирове семья Антоновых живёт в квартире с повышенной влажностью после аварии на теплотрассе, из-за чего в помещении активно развивается опасная плесень.

Как сообщает Life, квартира, в которой живёт семья из трёх человек, после прорыва теплотрассы превратилась в парник.

Из-за повышенной влажности в квартире распространилась опасная плесень, и у всей семьи был диагностирован хронический бронхит.

14-летнего Антона даже признали инвалидом с более тяжёлым заболеванием — гиперсенситивным пневмонитом.

Мама мальчика заявила, что спустя два года после присвоения категории инвалидности её отозвали, однако болезнь никуда не делась. Она рассказала, что мальчик регулярно задыхается во сне и вынужден по несколько раз в год проходить медицинское обследование.

Жильцы квартиры рассказывают, что коммунальные службы не торопились решать проблему с прорывом теплотрассы, и Ирине Антоновой пришлось обратиться в Роспотребнадзор.

Замер сделали, влажность была около 90%. И они даже написали, что в данной квартире проживать нет возможности, — рассказала женщина порталу.

После обращения к юристам следователи начали проверку и возбудили уголовное дело в отношении управляющей компании.

После появления информации об уголовном деле подрядчики начали работы по замене прогнившей трубы, отмечается в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал от том, что живущая во Франции писательница Лена Ленина решила помочь семье из Новосибирской области. Семья из шести человек живёт в селе Красноглинное в помещении, находящемся в ужасном состоянии из-за развивающейся плесени.