Подросток в Кирове стал инвалидом из-за влажности в квартире

В Кирове семья Антоновых живёт в квартире с повышенной влажностью после аварии на теплотрассе, из-за чего в помещении активно развивается опасная плесень.
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Из-за повышенной влажности в квартире распространилась опасная плесень, и у всей семьи был диагностирован хронический бронхит.
14-летнего Антона даже признали инвалидом с более тяжёлым заболеванием — гиперсенситивным пневмонитом.
Мама мальчика заявила, что спустя два года после присвоения категории инвалидности её отозвали, однако болезнь никуда не делась. Она рассказала, что мальчик регулярно задыхается во сне и вынужден по несколько раз в год проходить медицинское обследование.
Жильцы квартиры рассказывают, что коммунальные службы не торопились решать проблему с прорывом теплотрассы, и Ирине Антоновой пришлось обратиться в Роспотребнадзор.
Замер сделали, влажность была около 90%. И они даже написали, что в данной квартире проживать нет возможности, — рассказала женщина порталу.
После обращения к юристам следователи начали проверку и возбудили уголовное дело в отношении управляющей компании.
После появления информации об уголовном деле подрядчики начали работы по замене прогнившей трубы, отмечается в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал от том, что живущая во Франции писательница Лена Ленина решила помочь семье из Новосибирской области. Семья из шести человек живёт в селе Красноглинное в помещении, находящемся в ужасном состоянии из-за развивающейся плесени.
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