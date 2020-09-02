Почти половина граждан РФ не знают дату начала Второй мировой

https://static.news.ru/photo/04b9e822-ed26-11ea-bd4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wickman/Global Look Press

Эксперты ВЦИОМа провели опрос, в результате которого выяснилось, что почти половина россиян не знают дату начала Второй мировой войны — 1 сентября 1939 года.

Верный ответ дали лишь 33% респондентов. В свою очередь 48% ответили неправильно, сказав, что мировая война началась в 1941 году. Ещё 8% признались, что не знают ответа, 6% затруднились и ещё 6% назвали другой неверный вариант.

Также опрошенные сообщили об основных причинах начала войны. 18% заявили, что Германия хотела «всех завоевать», 8% сообщили о разногласиях между государствами и борьбе за ресурсы. Ещё 38% затруднились ответить.

Главным союзником СССР 58% респондентов назвали США, 52% — Англию, 26% — Францию. В качестве врагов россияне упомянули Германию (77%), Японию (36%), Италию (33%) и Румынию (16%).

86% опрошенных оценивают вклад СССР в победу во Второй мировой войне как основной или очень значительный, на втором месте идут Штаты (32%), а на третьем — Великобритания (29%). Наиболее незначительный вклад внесли Франция (40%) и Китай (36%), передаёт РИА Новости.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты по демографии из США и Испании под руководством профессора Барселонского института глобального здравоохранения Джеффри Лазаруса провели серию опросов среди жителей 20 наиболее пострадавших от COVID-19 стран о готовности привиться от коронавируса. Только 55% россиян согласились на вакцину: в РФ этот показатель минимален по отношению к другим государствам.