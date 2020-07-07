«Почта России» продолжит повышать зарплаты для сотрудников

https://static.news.ru/photo/d7cb7b26-c072-11ea-a152-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор «Почты России» Максим Акимов заявил о намерении продолжить повышать зарплаты работникам организации, несмотря на пандемию коронавируса.

Мы продолжили повышение заработных плат. У нас третья волна повышения зарплат прошла 1 мая, мы ее не откладывали. Она коснулась 38 тысяч человек. Проведем такую же волну повышения, она у нас идет по регионам 1 ноября. Она коснется 48 тысяч человек, и никакие коронавирусные инфекции на наши планы не повлияют, — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин провёл встречу с Акимовым встречу. На ней лидер государства подчеркнул важность работы почты в сложных условиях. В частности, речь шла о пандемии и войне.

Как сообщал NEWS.ru, в марте 2020 года «Почта России» приостановила сообщение с 15 странами из-за пандемии коронавируса. Это была временная мера.