Почему не работает Telegram 31 октября: что за сбои, была ли блокировка Россияне массово жалуются на сбои в работе Telegram 31 октября

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В городах России зарегистрированы сбои в работе Telegram и его веб-версии. Перебои в доступе к мессенджеру длятся ни один день. Что происходит, почему приложение «лагает»?

В каких регионах не работает Telegram 31 октября

Первыми сбои в работе приложения заметили жители южных регионов. Пользователи из Нальчика, Волгограда, Сочи и Ростова-на-Дону сообщили, что могут войти в Telegram только с включенным VPN.

На утро 31 октября на недоступность приложения также пожаловались в Волгоградской области и в регионах Северного Кавказа. Сбои отметили в большинстве российских регионов, в том числе в Ямало-Ненецком автономном округе, республиках Хакасия, Северная Осетия и в Башкирии, в Приморском, Забайкальском и Пермском крае, Кировской, Тверской, Астраханской, Тюменской, Костромской, Мурманской, Новгородской и Ленинградской областях.

Почему не работает Telegram

Перебои в работе приложения начались с 29 октября. Тогда о трудностях сообщили пользователи европейской части России, нескольких стран Европы, США, Индии, Малайзии и других государств.

В этот день создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что проблемы связаны с отключением подачи электроэнергии к серверам компании. Он заверил, что для устранения неполадок делается все возможное. По словам Дурова, в работе приложения многое зависит от компании, которая непосредственно подает электричество в дата-центр.

По данным Telegram.Info, проблемы в работе мессенджера в России, которые остро наблюдаются с 30 октября, связаны с событиями в Махачкале.

«У редакции tginfo нет проверенной информации о том, что недоступность Telegram связана с действиями органов власти, но стоит отметить, что при сбоях на серверах Telegram не помогают ни VPN-сервисы, ни прокси. В этот раз многим пользователям все-таки удается подключиться к Telegram этими методами», — отмечает канал.

Telegram-канал «Осторожно, новости» также сообщал, что в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы правоохранительные органы глушили связь. Это было необходимо для того, чтобы протестующие не могли координировать свои действия.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что в Госдуме сказали о блокировке Telegram

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев призвал не связывать сбои в работе Telegram с блокировкой со стороны Роскомнадзора. По его словам, перед тем как закрыть доступ к приложению, ведомству необходимо получить соответствующее постановление от правоохранительных органов.

«Роскомнадзор просто так ничего не делает. Он блокирует что-то по решению прокуратуры, по законам нашим и так далее. А просто так ради баловства или исподтишка — нет. Надо смотреть, что именно называют сбоем, что там происходит», — заявил он «Подъему».

Парламентарий обратил внимание, что Роскомнадзор может обязать Telegram заблокировать доступ к какому-нибудь определенному каналу, однако это не повлияет на работу мессенджера в целом.

«Telegram находится в иностранной юрисдикции, блокировки могут проходить только так: Роскомнадзор может выдать соответствующую рекомендацию самому Telegram, чтобы они заблокировали и убрали. Либо есть косвенный путь через провайдеров. Думаю, могут и тем, и другим способом действовать, получив соответствующее решение от правоохранительных органов», — объяснил Матвейчев.

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