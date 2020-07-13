Эксперт рассказала, почему мясо может испортиться раньше срока

https://static.news.ru/photo/060838b6-c5a6-11ea-94d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В том, что мясо теряет свежесть до истечения срока годности, покупатели винят производителя и продавца. Однако нередко это их собственная оплошность, считает руководитель отдела Федерального научного центра пищевых систем РАН Виктория Насонова.

Если купленное в супермаркете мясо после распаковки дома оказалось явно несвежим или как минимум сомнительным, речь может идти о нарушении холодильной цепи. Это одна из наиболее распространенных причин, отметила эксперт. Она уточнила, что оптимальная температура хранения охлажденного мясного сырья от −1,5 до +4 градусов.

С предприятия продукт выходит при данных температурных режимах, а всё, что с ним происходит дальше — транспортировка, выгрузка в торговой сети, выкладка на полки — может приводить к тому, что нарушаются температурные режимы. Это критично и приводит к тому, что активизируются микробиологические процессы, мясо портится быстрее, чем указано на этикетке, — цитирует Насонову Радио Sputnik.

По её словам, застраховаться от подобных случаев можно лишь одним способом — покупать мясо в проверенных временем торговых точках.

Впрочем, есть и другая причина, по которой приобретение может оказаться в подпорченном виде. Покупатели порою сами неосознанно сокращают срок годности продукт. Например, долго ходят по магазину с наполненной тележкой, пока в ней лежит упакованное мясо, посещают другие отделы, потом неторопливо идут к кассе, едут домой. Всё это время мясо находится за пределами приемлемого температурного диапазона.

Насонова отметила, что в идеале сразу после того как человек забрал продукт с прилавка, его следует убрать в сумку-холодильник. Либо в термопакет. В дорожащих репутацией магазинах они находятся в шаговой доступности от мясных отделов. В крайнем случае мясо следует брать в последнюю очередь и как можно скорее снова положить в холодильник.

При этом, подчеркнула эксперт, мясо с неприятным запахом или изменённым цветом не следует употреблять даже после термообработки.

Если <...> мясо изменило цвет, оно уже не свежее и несёт в себе большое количество рисков. Термическая обработка убивает 99% микроорганизмов, но 1% все равно выживет, — предупредила Насонова.

Если предполагается долго хранить мясо, его лучше покупать в уже замороженном виде, а не замораживать охлажденное мясо самостоятельно, добавила она.

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