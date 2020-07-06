Жара внесла свои коррективы в быт москвичей в период угрозы коронавируса. Несмотря на действующие рекомендации держать социальную дистанцию, горожане вышли спасаться от изнуряющей жары к водоёмам. Фотограф NEWS.ru запечатлел досуг сотен москвичей, загорающих и купающихся в Теплостанском пруду. Отдыхающих не смутила ни угроза COVID-19, ни сотрудники МЧС и полиции, ни расставленные предупреждения о том, что купаться в водоёме запрещено.