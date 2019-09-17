Сотрудники ГИБДД составили протокол об административном правонарушении в отношении отчима Александра Кокорина Кирилла Логинова. Будучи за рулём авто, он проехал по ноге человека возле колонии в Белгородской области.
Родственник футболиста сдавал назад и задел одного из журналистов, ожидающих освобождения Кокорина, его младшего брата Кирилла и футболиста Павла Мамаева. Репортёра осмотрели врачи и сделали укол, сообщает
В отношении Логинова выписали протокол о нарушении правил дорожного движения.
Кокорин и Мамаев стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения год и пять месяцев.
В начале сентября суд удовлетворил их ходатайство об условно-досрочном освобождении. Футболисты выйдут на свободу 17 сентября, писал News.ru.