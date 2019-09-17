https://static.news.ru/photo/e310ede8-d911-11e9-806f-fa163e074e61_660.jpg Врачи скорой помощи оказывают помощь журналисту интернет-издания Life у КПП исправительной колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области, где отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Сотрудники ГИБДД составили протокол об административном правонарушении в отношении отчима Александра Кокорина Кирилла Логинова. Будучи за рулём авто, он проехал по ноге человека возле колонии в Белгородской области.

Родственник футболиста сдавал назад и задел одного из журналистов, ожидающих освобождения Кокорина, его младшего брата Кирилла и футболиста Павла Мамаева. Репортёра осмотрели врачи и сделали укол, сообщает ТАСС .

В отношении Логинова выписали протокол о нарушении правил дорожного движения.

Кокорин и Мамаев стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения год и пять месяцев.

В начале сентября суд удовлетворил их ходатайство об условно-досрочном освобождении. Футболисты выйдут на свободу 17 сентября, писал News.ru.