От уральского храма до башкирского шихана

В последнее время проявляется вполне очевидная тенденция: власть действует всё более гибко в отношении возникающих проблем локального недовольства. Иными словами, перед лицом возникающих местных протестов власть более не пытается «держать лицо», доказывать, что не поддаётся давлению улицы и шантажу разных смутьянов.

Достаточно вспомнить историю со строительством храма в парке Екатеринбурга рядом с драматическим театром, когда, пожалуй, впервые местные власти не решились ломать протест через колено. Хотя для такой перемены настроения хватило одной фразы президента о том, что храмы должны соединять и ни в коем случае не разъединять людей. Фраза была сказана как бы вскользь, но на Урале сразу приняли такую сентенцию близко к руководящим сердцам. И на свет явился социологический опрос, который всех примирил и позволил найти новому храму устраивающее всех, включая и спонсоров, место. Оказалось, что посоветоваться с жителями района куда проще и полезнее для общественного здоровья, чем разгонять протестующих и утверждать, что среди них полно понаехавших профессиональных бунтарей.

Палаточный лагерь во время мусорного протеста на станции Шиес Архангельской области в июне 2019 года Тропин Евгений/wikipedia.com

Куда более затяжной конфликт корёжил северный район (Архангельская область), напуганный перспективами экологической катастрофы, в случае размещения в районе обширных болот, питающих северные реки, свалки с московским строительным мусором. И снова власти долгое время не могли пойти на диалог с протестующими, которые никак не «покупались» на обещанные столицей десять миллиардов вливаний в местный скудный бюджет. Правда, тут уж сыграла угроза провала официального кандидата на грядущих губернаторских выборах. Строительство у станции Шиес мусорного полигона на московские деньги как минимум заморожено, а сооружённые на скорую руку стационарные постройки снесены. Впрочем, угроза свалки внесла такой раскол в местное общество, что и избрание нового губернатора-единоросса под большим вопросом. А ведь диалог властей и архангелогородцев мог бы начаться куда раньше. Но для такой интерактивной связи и не хватило эффективно работающей муниципальной ступеньки.

Ну, и, конечно, самый свежий пример заранее не отрегулированных отношений «власть — общество» — протест по поводу вырубки леса и разработки известнякового шихана Куштау. Когда даже глава Башкирии Радий Хабиров признал существующий парадокс восприятия ситуации: юридически все разрешения для разработки «Башкирской содовой компанией» шихана оформлены правильно, вот только не учитывались общественные настроения и местные традиции почитания некоторых мест как сакральных. Но опять-таки силовому варианту власти предпочли разумный компромисс, который вряд ли выглядит проявлением слабости или уступкой.

Куштау WadPol/wikipedia.com

Словом, повторимся. Власть в последнее время действует всё более гибко, что, в принципе, добавляет системе дополнительную устойчивость. Но без выстраивания системы взаимодействия власти и общества на самом низовом уровне, без реальной интерактивной связи, позволяющей тестировать отношение к выдвигаемым властью проектам и доктринам, местные конфликты типа выше перечисленных могут множиться и даже принимать радикальный характер. Тем более, что после приятия конституционных поправок муниципальная власть, уже встроенная в вертикаль, должна доказать, просто обязана доказать, что новый статус повысит ее работоспособность и эффективность.