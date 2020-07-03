Онищенко пояснил, почему на Кавказе реже болеют раком

https://static.news.ru/photo/187f2e28-bd45-11ea-b209-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emile Alain Ducke/dpa/Global Look Press

Проживание в Дагестане, Ингушетии и Чечне большого количества молодёжи может быть причиной малого числа зарегистрированных случаев онкологических заболеваний в этих регионах, заявил академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Структура возрастная этих республик, она резко сдвинута в сторону молодого поколения. Удельный вес молодых возрастных групп там на порядок выше, чем в Москве. В Москве где-то 40% населения старшей группы, выше 60 лет, а там наоборот. Там каждая семья — это 5–10 детей, — сообщил Онищенко в беседе с РИА Новости.

По его словам, статистику также могла «подпортить» и выявляемость заболеваний. Так, в Дагестане она может быть меньше из-за плохой оснащённости современной аппаратурой для диагностики.

В Брянской области — это у нас там, где было чернобыльское выпадение осадков. Там есть большая площадь территории, мы там даже выселяли людей из населённых пунктов. Зона отчуждения была, — пояснил Онищенко, комментируя данные Минздрава.

Как писал NEWS.ru, российский Минздрав составил рейтинг регионов по числу заболеваемости онкологией. Согласно представленным данным, всего в 2019 году в России был зарегистрирован 640 391 случай заболевания раком, в среднем заболеваемость на 100 тысяч населения по стране составляет 436,3.

Наибольшее число новых случаев онкозаболеваний в прошлом году из расчёта на 100 тысяч населения зарегистрировано в Архангельской области — 566,2, Брянской области — 556,2 и Сахалинской области — 550,2. Наименьшее число заболевших пришлось на Дагестан — 163,6, Чечню — 164,2 и Ингушетию — 176,5.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав РФ сообщил о снижении числа пациентов с наркозависимостью. Согласно данным статистического сборника ведомства, в 2010 году врачи сообщали о 350 936 пациентах с наркозависимостью, а в 2019-м — о 236 214.