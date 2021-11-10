Онищенко поддержал идею введения QR-кодов в самолётах

Самолёт является самой опасной зоной риска для заражения коронавирусом, поскольку за время полёта воздух не обеззараживается. По этой причине нужно ввести по всей России QR-коды для покупки авиабилетов и посадки на самолёт, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. Его слова приводит ТАСС.

Туда (в самолёт. — NEWS.ru) набиваются 200 человек, все здоровы, даже температуру им померили. Но когда они летят до того же Крыма два часа 40 минут, идёт воздухообмен, воздух не обеззараживается. И где бы я ни спрятался, я всё равно получу порцию вируса, если кто-то из пассажиров инфицирован, — сказал он.

Ранее стало известно, что профильные министерства и транспортные компании начали обсуждение возможности введения QR-кодов о наличии иммунитета к коронавирусу или отсутствия заражения для доступа в поезда и самолёты. Такая возможность может быть рассмотрена при ухудшении эпидемиологической ситуации.

К 15 ноября планируется собрать все мнения, после чего власти примут соответствующее решение. Данный процесс может начаться после январских праздников в 2022 году.