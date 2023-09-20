«Он уже болел, но был бодр»: Аксюта о последнем разговоре с Добронравовым Юрий Аксюта вспомнил о последнем разговоре с Добронравовым

Во время последнего телефонного разговора Николай Добронравов был бодр и в хорошем настроении, рассказал NEWS.ru на прощании с поэтом генеральный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта. При этом, отметил он, разговор состоялся несколько месяцев назад, тогда он тяжело болел.

Личная встреча была давно. У меня был последний телефонный разговор с Добронравовым несколько месяцев назад. Он тяжело болел, но при этом был бодр, в хорошем настроении. Это огромная утрата для нашей страны, — сказал Аксюта.

Продюсер также назвал свою любимую песню, которая принадлежит авторству Добронравова. По его словам, такие стихи пишутся сердцем.

Моя любимая песня «Нежность». Она на века. Это просто так написать невозможно. Это пишется сердцем, — заявил он.

Поэта-песенника Николая Добронравова не стало 17 сентября. Он ушел из жизни в 94 года после длительной и тяжелой болезни. Вместе со своей супругой Александрой Пахмутовой он прожил в браке более 60 лет.

За состояние вдовы Добронравова переживает певица Зара. Ранее она заявила, что оно вызывает у нее серьезное беспокойство. Она прошла с супругом весь жизненный путь, а теперь вынуждена оставаться совсем одна, добавила исполнительница.