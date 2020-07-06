Официантка рассказала, сколько тратят знаменитости в ресторанах Москвы

https://static.news.ru/photo/76c098e2-bfba-11ea-a2e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алина Волкова, которая 15 лет проработала в столичных ВИП-заведениях общественного питания, раскрыла траты известных гостей. По её словам, в некоторых случаях столы просто «ломились от яств».

Так, на празднике в честь «одного уважаемого человека», имени которого Алина не назвала, блюда должны были менять каждые полчаса. Стол при этом был полон деликатесов, среди которых карпаччо из лангустинов, чёрная икра, фаланги краба, ассорти сашими, всевозможные салаты и блюда традиционной кухни.

Женщины были в вечерних платьях в пол, мужчины — в смокингах. От обилия бриллиантов солнечные зайчики на стенах и окнах безостановочно неслись в безудержном танце, — приводит слова Волковой «МК».

При этом, как рассказала официантка, всю еду, даже ту, к которой никто не притрагивался, уносили со столов и выбрасывали. Тогда в помойку летели и чёрная икра, и сашими из тунца блюфин.

Мы забирали на раздаче всё новые и новые блюда, а в соседнюю дверь уже заходили ребята, чтобы выбросить очередную партию свежайших продуктов, — возмущалась Волкова.

По её словам, в ходе развлекательной части мероприятия мужчины бросали артистам, выступавшим на сцене, доллары и евро. В это время гости кружили в танце и смеялись. На подобных мероприятиях выступали Дима Билан, Лайма Вайкуле, Анне Вески, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров и Алла Пугачёва.

Не обходилось и без оргий, которые устраивали ВИП-клиенты. После них помещение оставалось «разбитым и замызганным». По словам Алины, для такой работы необходимо быть стрессоустойчивым, стройным и обаятельным. Однако, подчеркнула Волкова, девушки в этой профессии долго не задерживаются, так как работа очень тяжёлая и эмоционально, и физически.

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