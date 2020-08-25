Оценка россиянами качества образования в школах стала более пессимистичной

https://static.news.ru/photo/a2e67616-e784-11ea-9d98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Доля россиян, которые негативно оценивают качество современного школьного образования, значительно возросла по сравнению с началом 2000-х годов. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».

Согласно результатам опроса, проведённого холдингом накануне начала учебного года, 68% респондентов считают, что современные школьники получают худшее образование, нежели их родители. В 2003 году такого мнения придерживались 39%.

Только 6% опрошенных полагают, что качество образования в школах улучшилось. По сравнению с 2003 годом число оптимистов снизилось более чем в пять раз. Тогда так считали 39% россиян.

Мнение, что образование осталось на том же уровне высказали 11% опрошенных и ещё 15% затруднились с ответом.

Более пессимистичными в оценке современного образования оказались респонденты в возрасте 45 лет и старше.

Чаще негативно о качестве обучения отзывались жители городов с населением 500 тысяч человек и менее. В опросе принимали участие полторы тысячи респондентов.

Ранее NEWS.ru писал, что Минпросвещения проведёт «диагностику» знаний школьников в начале учебного года, чтобы выявить пробелы в знаниях, образовавшиеся из-за пандемии коронавируса. Учащимся предстоит выполнить ряд проверочных работ, от проведения которых пришлось отказаться в весной. Оценки школьникам за них ставить не будут.