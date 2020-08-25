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Минпросвещения проведёт «диагностику» школьников в начале учебного года

18:13, 25 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В начале учебного года школьникам предстоит выполнить ряд проверочных работ, но оценки за них выставляться не будут. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Мы проведём в начале года «диагностику» детей, чтобы выявить пробелы в знаниях, — цитирует главу ведомства ТАСС.

По итогам проверки отстающим школьникам, которые из-за пандемии не смогли освоить какие-то темы, будет оказана методическая помощь.

Всероссийские проверочные работы представляют собой итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проводятся по отдельным дисциплинам для уровня знаний учеников с учётом требований образовательных стандартов. В текущем году они были перенесены из-за пандемии на начало нового учебного года. Их планируется провести с 14 сентября по 12 октября.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Василий Власов предложил перенести начало учебного года на месяц во избежание новой вспышки коронавируса. В Минпросвещения эту идею не поддержали. В ведомстве подчеркнули, что школьники традиционно приступят к учёбе 1 сентября.

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