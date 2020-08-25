Нуждающихся школьников и учителей продолжат обеспечивать компьютерами

https://static.news.ru/photo/d34c134a-e77c-11ea-896d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что его ведомство продолжит проект по обеспечению компьютерами нуждающихся школьников и педагогов.

Мы этот проект будем, конечно, продолжать, — цитирует министра RNS.

Акция «Помоги учиться дома», в рамках которой выдаётся компьютерная техника для дистанционного обучения, была запущена в апреле Агентством стратегических инициатив и партией «Единая Россия». По словам Кравцова, на сегодняшний день учащимся школ и педагогам выдано около полумиллиона компьютеров и планшетов.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минпросвещения объявил о готовности всех регионов начать очное обучение в школах с соблюдением требований Роспотребнадзора. При этом в ведомстве совместно с Минздравом планируют с 1 по 14 сентября организовать постоянный мониторинг здоровья детей.