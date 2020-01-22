Глава Минкультуры Ольга Любимова, которая заняла этот пост 21 января, скрыла или удалила свои посты в LiveJournal и тут же вызвала этим большой резонанс в Интернете и СМИ.
23 января все записи в блоге
В декабре 2008 года Любимова призналась, что совсем не культурный человек и не переносит ни оперу, ни балет, ни музеи и театры.
Тут сама себя страшно испугала. Подруга позвала на концерт классической музыки с ребёнком. И я поняла, что просто не могу себя заставить. Стала серьёзно думать на эту тему. Выяснила неожиданно для себя, что я ни хрена не культурный человек, — писала Любимова.
В другом посте новый министр культуры
Как писал NEWS.ru, указ о назначении Любимовой президент Владимир Путин подписал 21 января. Ранее она работала советником департамента кинематографии Минкульта.
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