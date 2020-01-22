https://static.news.ru/photo/78aa520c-3db4-11ea-8f89-fa163e074e61_660.jpg Фото: mkrf.ru/via Global Look Press

Глава Минкультуры Ольга Любимова, которая заняла этот пост 21 января, скрыла или удалила свои посты в LiveJournal и тут же вызвала этим большой резонанс в Интернете и СМИ.

23 января все записи в блоге kropalik были закрыты. При этом имя, фамилия и другие данные в нём указывают на авторство главы Минкультуры. Судя по профилю, последний раз он обновлялся 22 января, после чего и пропали все компрометирующие Любимову посты. Однако часть из них доступна на сайте Web Archive.

В декабре 2008 года Любимова призналась, что совсем не культурный человек и не переносит ни оперу, ни балет, ни музеи и театры.

Тут сама себя страшно испугала. Подруга позвала на концерт классической музыки с ребёнком. И я поняла, что просто не могу себя заставить. Стала серьёзно думать на эту тему. Выяснила неожиданно для себя, что я ни хрена не культурный человек, — писала Любимова.

В другом посте новый министр культуры говорила о своём муже и рассказывала, как он «ускорялся порошком», а сама она в момент, пока «у папы отходняк», спрашивала сына, будет ли он употреблять наркотики и алкоголь.

Как писал NEWS.ru, указ о назначении Любимовой президент Владимир Путин подписал 21 января. Ранее она работала советником департамента кинематографии Минкульта.