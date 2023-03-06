Названы российские истребители, которые могут заменить Турции новые F-16 Военный обозреватель Суконкин: Турция может заменить новые F-16 российскими Су-35С и Су-30СМ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребители Су-35

Турция, отказавшись от новых американских F-16 в пользу российских машин, купит, скорее всего, только Су-35С и Су-30СМ, рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. По его словам, обе машины уже показали себя. Он не исключил, что Анкара «замахнется» на истребитель пятого поколения российского производства Су-57.

У нас уже показали себя Су-35С, Су-30СМ. Турки могут замахнуться и на истребитель пятого поколения Су-57. Анкара уже показывала самостоятельность при выборе вооружений, когда купили у России комплексы ПВО С-400, и никакие оклики из США их не остановили. Су-35С и Су-30СМ, если сравнивать с F-16, машины другой весовой категории. У них более дальнобойные вооружения и РЛС, — подчеркнул Суконкин.

Он добавил, что Су-35С, например, лучше сравнивать с американским истребителем пятого поколения F-22 Raptor или с поздними модификациями F-15. Обозреватель отметил, что Су-35С и Су-30СМ действительно могут стоить намного дешевле F-16, из-за чего, вероятно, Турция отказалась от боевых самолетов из США.

Ранее член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявил о возможном отказе от закупки американских F-16. Он также добавил, что Анкара готова рассмотреть другие варианты, включая российские истребители. Политик отметил, что Анкара допустила ошибку, обратившись к Вашингтону за самолетами, и добавил, что конгресс отказывается передавать Турции эти «устаревшие и неконкурентоспособные» истребители под разными предлогами.