Названы города в Иране, по которым США могут нанести ядерный удар Военэксперт Суконкин не исключил ядерных ударов США по атомным объектам Ирана

Фото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Общий вид АЭС «Бушере»

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что США в случае конфликта с Ираном нанесут ядерные удары по атомным объектам Исламской Республики. По его словам, целями Вашингтона станут АЭС в Бушере и профильные предприятия в Нетензе, Ардакане, Анараке и Куме.

Скорее всего, США ядерный удар нанесут в случае конфликта по атомным объектам Ирана: АЭС в Бушере, так как там, вопреки здравому смыслу, Запад увидел признаки развития боевой ядерной программы Ирана. Также в Исфахане находятся, предположительно, установки по конверсии урана. В Нетензе обогащают ядерное топливо и производят низкообогащенный уран. Аналогичные предприятия есть в городах Кум, Ардакан и Анарак, — считает Суконкин.

Собеседник не исключил, что удар по Ирану нанесет Израиль. При этом Суконкин добавил, что Иран уже обладает ядерными зарядами и средствами их доставки не только в любую точку на Ближнем Востоке, но и в США.

Но и Иран может в случае необходимости создать очень быстро ядерный заряд и доставить не только в любую точку Ближнего Востока, но и до США дотянуться, — подытожил Суконкин.

Лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла ранее заявил, что удары Соединенных Штатов по Йемену ставят под угрозу судоходство в Красном море, причем даже для тех кораблей, которые не имеют отношения к палестино-израильскому конфликту. При этом, по его словам, Вашингтон не станет останавливать атаки на суда, идущие в Израиль.

Насралла считает, что президент США Джо Байден и его союзники выглядят глупо из-за своего высокомерия, поскольку считают, что смогут остановить хуситов атаками на Йемен. Лидер «Хезболлы» уверен, что угрозами в адрес Ирана Вашингтон ничего не добьется.