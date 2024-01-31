Назван способ максимально защитить аккаунт в соцсетях от взлома IT-эксперт Геллер: аккаунт в соцсети нужно защищать всеми видами идентификаций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для надежной защиты аккаунта в соцсети от взлома необходимо подключить все виды аутентификации, включая двухфакторную, рассказал NEWS.ru IT-эксперт Артем Геллер. Он также посоветовал не подключаться к неизвестным Wi-Fi сетям и придумать длинный пароль с буквами разного регистра и цифрами, не совпадающими с датой рождения, именем и географией.

Для максимальной защиты учетной записи в соцсетях от взлома нужно подключить все виды идентификаций: двухфакторную, через СМС, электронную почту, телефон и так далее. Все возможные дополнительные подтверждения того, что в аккаунт заходите именно вы. Не раздавайте персональные данные направо-налево, не сохраняйте логин и пароль, внимательно относитесь к подозрительным письмам и ссылкам в чатах, на электронной почте, так как они могут содержать ссылки на фишинговые сайты, — сообщил эксперт.

Геллер отметил, что фишинговые ресурсы могут выглядеть точь-в-точь как сайты соцсетей. При этом ссылка в строке браузера может отличаться лишь в мельчайшей детали, которую трудно определить даже профессионалу.

Ранее Геллер рассказал, что обнаружить следы взлома в соцсети «ВКонтакте» можно через раздел «Безопасность». В нем указаны устройства, с которых осуществлялся вход в учетную запись. Если данные не совпадают с реальным местоположением и временем, это значит, что кто-то уже пытался зайти или зашел в аккаунт, пояснил эксперт.