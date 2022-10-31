Назван самый опасный период времени для начинающих водителей Автоэксперт Хайцеэр назвал самый опасный период для начинающих водителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самый опасный период времени для начинающих водителей — через два-четыре месяца после получения прав, иногда через год — так как водитель начинает «бравировать» мастерством управления машиной, хотя на самом деле это не так, заявил NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Эксперт также призвал всегда вовремя менять резину с летней на зимнюю и «не дай бог» не ездить на всесезонной.

Многие говорят про всесезонную резину. Не дай бог! Всесезонная резина — это когда плохо зимой и плохо летом. Может в советские времена это был единственный выход, так как плотность движения была никакая и можно было покружиться на дороге общего пользования, в заносе и никогда не разбить и даже вылететь на встречку. Но сегодня это невозможно, поэтому резина должна быть заменена вовремя, — подчеркнул Хайцеэр.

По его словам, именно подходом к «переобуванию» опытный водитель отличается от неопытного, а не 10–15 годами за рулем, «когда ездят только по прямой».

Для молодых водителей самое опасное время — через два-четыре месяца, иногда год, особенно если сели [за руль] летом, а потом вошли в зиму. Появляется некая бравада, ощущение замечательного владения автомобилем. Держите дистанцию, не слушайте никого, не смотрите ни на кого. Пусть вам бибикают, моргают, ездите с разрешенной скоростью, лучше в среднем ряду, а не в левом. Соблюдайте дистанцию. Это определенный залог безопасности, — отметил Хайцеэр.

Он также призвал перед началом зимнего сезона, когда выпадает первый снег, «прочувствовать» автомобиль и на свободной площадке понажимать на тормоз, добавить газа, чтобы вспомнить, как машина поведет себя в соответствующих погодных условиях. Эксперт напомнил о необходимости следить за метеопрогнозами и вовремя менять резину, поскольку зима может наступить внезапно.

Ранее ГИБДД Москвы из-за непогоды рекомендовала водителям не садиться за руль автомобиля с летними шинами. В полиции отметили, что синоптики пообещали в ночь на 31 октября минусовую температуру, в связи с чем возможно образование гололедицы.

Кроме того, 31 октября в московских аэропортах отменили 16 рейсов, 15 задержали из-за плохих погодных условий. Тем самолетам, которым дали зеленый свет на вылет, проводят обязательную противообледенительную обработку.