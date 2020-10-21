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Начисление выплат на детей до трёх лет продлено до 1 марта 2021 года

12:33, 21 октября 2020 24
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ежемесячные выплаты россиянам на первого и второго ребёнка до трёх лет автоматически продлеваются до 1 марта 2021 года. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении и в целом на пленарном заседании в среду, 21 октября.

Выплаты начисляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Ранее такие семьи могли получить средства на детей с 1 апреля по 1 октября.

С 2 октября получатели обязаны вновь подавать заявления на выплаты. Кроме того, они должны извещать уполномоченные органы и Пенсионный фонд о смене места жительства и пребывания, а также об обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат.

NEWS.ru сообщал, что размер пособий на детей в 2021 году вырастет до размеров полноценного прожиточного минимума. Как рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб, верхняя планка при выплате пособий составляет 27 тыс. рублей.

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