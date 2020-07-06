МВД опровергло сообщение о женщине, угрожавшей убить детей

https://static.news.ru/photo/2b19f946-bfc5-11ea-ae00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gabriel Szabo/Medicimage LTD

Пресс-служба ГУ МВД Москвы сообщила о том, что информация о женщине, которая закрылась в квартире и угрожала убить детей, не соответствует действительности.

По словам сотрудников правоохранительных органов, в квартире произошёл конфликт, в ходе которого никто не пострадал. На данный момент все участники инцидента доставлены в отделение полиции.

О баррикадах и угрозах в адрес детей информации нет, — заявили в полиции.

Ранее ряд СМИ сообщал, что женщина в состоянии алкогольного опьянения забаррикадировалась в своей квартире и угрожает убить детей, а затем совершить суицид. Это произошло на улице Главмосстроя.

Как ранее информировал NEWS.ru, жительница Камчатки утопила детей из-за мужчины. В отношении неё было возбуждено уголовное дело.