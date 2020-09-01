МВД будет пресекать попытки манипуляции сознанием детей через соцсети

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Родители могут понять, что их ребёнок подвергся кибербуллингу (травле в Сети) по косвенным признакам, даже если он сам не говорит о проблеме, рассказала исследователь вредоносных программ в Avast Романа Линкеова.

В частности, эксперт посоветовала обращать внимание на изменение режима использования ребёнком гаджетов. Подвергшиеся травле дети могут выходить в Интернет реже или, напротив, проводить в Сети всё больше времени, передаёт РИА...