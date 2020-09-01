МВД будет пресекать попытки манипуляции сознанием детей через соцсети

МВД России будет искать и пресекать попытки манипуляции сознанием детей через социальные сети.
В МВД России создана рабочая группа из числа представителей ГУУР и других заинтересованных подразделений МВД России, основной задачей которой является выработка организационных и практических мер, направленных на повышение эффективности оперативно-разыскных и иных мероприятий по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, имеющих признаки манипулирования сознанием несовершеннолетних через социальные сети, — привели сообщение ведомства в РИА Новости.
Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, в социальных сетях будут проверяться неформальные молодёжные группы.
Вся получаемая информация подлежит проверке на наличие признаков противоправных деяний. Установленные адреса блокируются на основании решений судов и требований к администраторам интернет-ресурсов в связи с деструктивным характером, — процитировали пресс-службу ведомства в агентстве.
Как писал NEWS.ru ранее, IT-эксперт рассказала, по каким признакам родители могут определить, что их ребёнка травят в Сети. Эксперт посоветовала обращать внимание на изменение режима использования ребёнком гаджетов. Подвергшиеся травле дети могут выходить в Интернет реже или, напротив, проводить в Сети всё больше времени.