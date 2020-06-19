Опрос: россияне настаивают на отцовском капитале за третьего ребёнка

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Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных премий. В этом году их лауреатами станут композитор Давид Тухманов и главврач столичной больницы им. Филатова Валерий Вечорко.

В этом году появилась особая номинация премии: «За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности». В области литературы премию получит писатель Валентин Курбатов, сообщает Пятый канал. В список награждённых попали и...