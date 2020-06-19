Опрос: россияне настаивают на отцовском капитале за третьего ребёнка

Россияне положительно отнесутся, если в стране введут отцовский капитал за третьего ребёнка. Также они хотят дополнительные дни отдыха после рождения ребёнка.
Такие данные приводит ВЦИОМ на основании очередного опроса. Выплаты отцовского капитала будут способствовать укреплению семей, считают 83% опрошенных. Однозначно уверены в значимости отцовского капитала 42%, пишет РИА Новости. Сомневаются в необходимости отцовского капитала 10%.
Настаивают на дополнительном отпуске отцам после рождения третьего ребёнка в семье 85% респондентов. И лучше, если его можно будет взять в любой момент, пока ребёнку не исполнится три года.
На неделе дополнительного отпуска сразу после рождения ребёнка сходятся 79% опрошенных.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Общественная палата РФ провела мониторинг, в ходе которого выяснилось, что 74% российских семей поддерживают введение федерального отцовского капитала в размере 453 тысяч рублей. Также респонденты рассказали о приоритетных направлениях расходования средств.
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