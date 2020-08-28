Мужчина взбудоражил пользователей соцсети, сравнив студенток СССР и США

https://static.news.ru/photo/a74cda30-ea1b-11ea-8e2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пользователь Twitter под ником George Costanza вызвал волну негодования среди интернет-пользователей, разместив изображение, на котором сравнил советских и американских девушек 1950-х годов. На каждом из фото — по три студентки. Однако снимки показывают две совершенно разные реальности.

Представительницы СССР укутаны в безликие и одинаковые тёплые фуфайки. Возникает ощущение, что для фотографии их ненадолго оторвали от тяжёлой работы — в руках у одной из девушек виден закинутый на плечо топор. Изображённые на фотографии представлены как студентки лесотехникума на практике.

На втором снимке некие американские студентки в лёгкой одежде и коротких шортах позируют на велосипедах, кокетливо демонстрируя загорелые ноги.

Нам с детства внушали, что мы самые счастливые, потому что родились и живём в самой лучшей стране, СССР! А многие до сих пор так и считают, — написал автор публикации.

Однако, как отмечает Lentа.ru, его комментарий вызвал волну недовольства. Большое количество юзеров решили вступиться за советских девушек, указав на то, что сравнивать два снимка — некорректно. Всё потому, что одни девушки занимаются трудом в холодное время года, в то время как другие беззаботно проводят свободное время где-то в южных штатах. Пользователи посоветовали для подобных сравнений подбирать сопоставимые фотографии.

Некоторые указали на то, что в послевоенное время две страны были в слишком разном положении. Впрочем, напомнили автору публикации, в США в то время тоже не всем жилось хорошо, в том числе темнокожим гражданам. Некоторые посоветовали взять для сравнения другой исторический отрезок.

Были и те, кто предположил, что на фото с девушками из США изображены модели, которые участвовали в постановочной фотосессии.

Ранее, как писал NEWS.ru, фотограф Роман Родин обнародовал неоднозначный снимок певца Филиппа Киркорова с манекенщиком Марлоном Тейшеру. Кадр был снят съёмок клипа на песню «Снег».