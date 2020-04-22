Мурашко назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/19d76cf6-849f-11ea-ab7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ управляемая. Об этом на заседании координационного совета у российского премьера Михаила Мишустина заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По словам руководителя ведомства, проводимые мероприятия по недопущению распространения COVID-19 позволили профилактировать пиковую нагрузку на медицинские организации и создать резерв времени для подготовки сил и средств, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мурашко заявил, что борьба с распространением коронавируса идёт по «полувоенному сценарию». По его словам, большинство регионов обеспечило 50-процентную готовность к борьбе с эпидемией, это необходимый минимум на сегодняшний день.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, выздоровели 697,6 тысячи.

В России на 22 апреля общее число инфицированных в России достигло 57 999, умерли 513, выздоровели 4420.