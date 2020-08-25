Добровольцев для испытаний вакцины «Спутник V» начнут набирать в сентябре

https://static.news.ru/photo/52b07922-e6b1-11ea-b9d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Набор добровольцев для третьего этапа исследований вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, может начаться уже на следующей неделе. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он также отметил, что его ведомство получило от центра Гамалеи все необходимые документы для выдачи разрешения на проведение испытаний вакцины.

Документы институт уже подал для пострегистрационных наблюдений. Сейчас идёт наработка промышленных серий, контроль качества, — цитирует министра ТАСС.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Уже выпущена первая партия препарата. Эта «прививка» является двухкомпонентной, а её основу составляют аденовирусы. Центр Гамалеи уже представил инструкцию по медицинскому применению вакцины, а любое её использование будет проходить под жесточайшим контролем. У «Спутника V» есть противопоказания — беременным и кормящим матерям делать такую прививку нельзя.

Ранее NEWS.ru писал, что более половины россиян (52%) не готовы прививаться российской вакциной от COVID-19. Согласны на защиту от вируса с помощью отечественного препарата 42%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.