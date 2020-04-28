Миронов предложил выплатить россиянам по два МРОТ

https://static.news.ru/photo/429424a6-895c-11ea-bcdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил выплатить россиянам в заявительном порядке пособие в размере двух МРОТ (24 260 рублей) как меру поддержки из-за ограничений по коронавирусу.

В ходе видеоконференции парламентариев с главой ЦБ спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал регулятор публично разъяснить, почему прямая раздача денег в ряде стран в период пандемии не приводит к реальному улучшению положения их жителей.

Я считаю, что не время затевать дискуссию о том, как относиться к опыту США и других стран по раздаче «вертолётных денег». Сейчас не до дебатов. У россиян заканчиваются средства к существованию, а у многих уже закончились. Когда у населения нет денег на еду, государство обязано помочь. Размер пособия должен быть не менее двух МРОТ, то есть около 25 тыс. рублей, — цитирует Миронова его пресс-служба.

Из-за пандемии коронавируса в России действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля, этот месяц объявлен президентом нерабочим. Государство приняло ряд мер для поддержки бизнеса и граждан, пострадавших от введённых ограничений. Правда, часть населения считает их недостаточными.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что раздавать всем россиянам деньги сейчас нет необходимости. При этом к такой мере в той или иной степени прибегли многие страны в условиях пандемии. Например, Греция выплачивает всем разовое пособие в €800 (70,5 тысячи рублей). Германия выделяет гражданам, имеющим зарегистрированные счета, по €5 тысяч. Китай предоставил единоразовые субсидии в $1200 каждому жителю КНР. В США граждане могут получить единовременную выплату в размере около $ 1,2 тыс. на человека.

Тем временем депутат Госдумы Владимир Жириновский считает, что в нынешних условиях граждан должно поддерживать не государство, а бизнес. По его мнению, предпринимателям следует передать часть своих накоплений народу, писал NEWS.ru.