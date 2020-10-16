Минздрав планирует до конца года привить всех врачей из «красной зоны»

https://static.news.ru/photo/89fe2f48-0fcc-11eb-9870-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медиков, работающих с заражёнными коронавирусом пациентами, могут вакцинировать от COVID-19 до конца года. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Врачей до конца года нужно привить всех, которые работают на амбулаторном приёме, на скорой помощи и в местах, потенциально опасных в плане заражения, — цитирует ТАСС министра.

По его словам, Минздрав будет реализовывать этот вопрос совместно с Министерством промышленности.

Ранее Мурашко рассказал, что параллельно с клиническими испытаниями вакцины «Спутник V» идёт вакцинация медицинских работников и сотрудников ряда силовых структур. Он подчеркнул, что в стране зарегистрированы две вакцины от COVID-19 и идут исследования препарата института Чумакова.

NEWS.ru писал, что вакцинация в России является добровольной, в том числе и от коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что этот принцип не нужно менять.