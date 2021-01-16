Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы

В столице прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимнего сезона. Столбики термометров опустились до минус 21,2 градуса. Такой температурный фон на 8-9 градусов ниже положенного по климату.

Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, последний раз зимой так холодно было три года назад, в феврале 2018 года. Тогда температура воздуха составляла минус 21,7 градуса.

В ближайшее время похолодание только усилится. В ночь на понедельник, 18 января, в Москве похолодает до минус 23–25 градусов, в Подмосковье морозы будут до минус 22–27, местами до минус 30 градусов, пишет РИА Новости.

Накануне в субботу, 16 января, в Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова приблизилась к 40 см. Снегопад, который начался в столице ранним утром, к вечеру добавил к имеющимся сугробам ещё 8 мм.

Ранее синоптики сообщили об аномальных холодах, которые придут на большую часть страны в ближайшие дни. Отклонение от нормы на территории европейской части страны составит 15 градусов. На азиатской части отклонение будет составлять 18 градусов. В ЦФО до 20 января будет на 6–12 градусов ниже нормы, минимальные температуры составят от минус 20 до 30 градусов. В Приволжском федеральном округе температура воздуха также составит 20–30 градусов ниже нуля, местами до минус 32, писал NEWS.ru.